財劃法暫行條例行政立法無共識 待政院版財劃法併同討論

（中央社記者王承中台北27日電）為解決無法分配的345億元統籌分配稅款，立法院財政委員會今天繼續審查民進黨團所提「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，因朝野立委及行政機關各有意見，無法達成共識。民進黨召委李坤城說，待院版財劃法進到財委會再一起討論，宣布擇期繼續審查。

新版財劃法因計算公式分母，尚有新台幣345億元的統籌分配稅款無法分配，民進黨立法院黨團日前提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，將經費用於婦女產後照護、長輩生活扶助及勞退獎勵金。

立法院會11月21日三讀修正通過國民黨立法院黨團所提的財劃法部分條文，針對計算公式的分母爭議進行文字修正，將離島縣市的分配公式與台灣本島脫鉤。

立法院財政委員會上午繼續審查民進黨團所提「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」。邀請行政院主計長陳淑姿、財政部次長阮清華列席。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，立法院會11月21日三讀修正通過財劃法部分條文，雖已覆蓋掉計算公式的錯誤，但對於明年各地方政府所分配的金額，目前已無法依據財劃法第16條之1所規定的期限，回溯到今年9月1日完成通知各地方政府，也就是說無法分配的345億元，目前依然存在，這也是為何要繼續審查暫行條例草案。

國民黨立委陳玉珍表示，統籌分配稅款的概念是屬於地方款項，如果錢沒分完，也無法挪作他用。原先的計算公式並沒有錯誤，而是行政機關希望立法機關能夠更釐清。她認為在21日三讀修正通過計算公式的文字修正後，縱使法律還未生效，但今天的討論已經沒有依據。

陳玉珍指出，她支持福利政策，但用暫行條例來做只是在欺騙民眾，應該正式提出一個條例，永久的執行，歡迎民進黨團提案，朝野可以共襄盛舉，而不是瓜分本來應該要給離島的345億元。

民眾黨立委黃珊珊表示，財政部認為中央政府統籌分配稅款無法分配的款項，必須透過修法處理，無法以暫行條例動支。更何況民進黨團所提的只有這一年、這一次、這些錢，以後也沒有了。現在討論財政部也不支持的修法，無疑是在浪費時間。

阮清華表示，財劃法第16條之1的修正是針對公式錯誤，其實這是很局部的問題，既然現在政院版財劃法修正草案已經送到立院審議，院版已考慮到各方面的因素，包括城鄉垂直分配規模、水平分配公平性，希望能夠從整體面解決財劃法相關的爭議。

陳淑姿表示，暫行條例草案主要是要運用未分配款345億元，但是立法院已經在21日三讀修正通過財劃法部分條文，有另外的分配方式，兩者會有競合問題。

由於朝野立委跟行政機關沒有共識，會議主席、民進黨召委李坤城宣布休息10分鐘。休息結束後，李坤城表示，不論朝野對於暫行條例草案中老年國民津貼、婦女產後津貼和勞工三方面的照顧，大家都有共識，但也希望討論能更精確，涵蓋範圍更大，將待行政院版財劃法進到財委會後再一起討論，此案另擇期繼續審查。（編輯：萬淑彰）1141127