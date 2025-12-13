財劃法最遲15日需依法公布 吳思瑤表態力挺政院不副署

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

行政院針對立法院11月14日三讀的《財政收支劃分法》提出覆議案，5日遭藍白否決後，估算最晚須於15日公告，行政院正在評估「不副署」或「副署不執行」。民進黨政策會執行長吳思瑤今（13）天表示，法界多數意見認同不副署或不執行都合憲，行政部門不管做什麼定奪，都有法學依據、社會底氣來支撐；而他個人力挺不副署，籲行政團隊全力創造憲政先例。

吳思瑤表示，昨天黨中央召便當會，大家已面對幾個嚴肅的事實，第一，過於擴權的立法院，行政院要反制；第二，反制的作為必須以合憲為基礎，而不副署或不執行都是合憲手段，尊重行政院最終定奪。不論是選擇不副署或決定不執行，在合憲的方法上都必須對暴衝的立法院進行反制，而反制的目的是為了確保國家的運作無礙。

「財劃法要做第一個反制決定，之後年改才會是後續的議案。」吳思瑤直言，他身為政策會執行長，收集了非常多法界、憲法學界的意見，有很大的共識，多數意見都認同不副署或不執行都合憲，所以行政部門不管做出什麼樣的定奪，都有法學依據，也都有社會底氣來支撐。

吳思瑤說，他個人認為不副署是一個可以善用的方法，總統應當來支持，行政團隊也會全力一致創造憲政先例，在必須捍衛憲政的關鍵時刻。他並再次強調，他個人力挺不副署，這是一個解決財劃法僵局的可行方案。

行政院發言人李慧芝昨表示，行政院長卓榮泰會做最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

