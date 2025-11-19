財劃法會議只給一張A4紙惹議！主計長這樣說

▲陳淑姿強調，昨天沒有談財劃法，是談事權，不是談分配比例。（圖／國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 財劃法爭議持續延燒，財政部昨召集各縣市開會，在說明資料中，僅提供一張A4紙、約700餘字，內容不見公式和試算，引起地方不滿。對此，行政院主計長陳淑姿今（19）日強調，昨天沒有談財劃法，是談事權，不是談分配比例。

財政委員會今審查「馬太鞍溪堰塞湖災後重健特別預算案」，藍委賴士葆質詢時詢問，中央昨天找地方開會討論新財劃法，卻沒有補助金額、分配比例等；對此，陳淑姿回應，昨天重點在於事權劃分。

賴士葆追問，有沒有計算公式？各縣市分配比例？陳淑姿說，計算公式是在財劃法中，昨天沒有談財劃法，是談事權，不是談分配比例，因此事權是談一般性的補助、計劃型的補助，是談架構劃分。

賴士葆批評，所以昨天內容就是「唬爛」、欺世盜名，目前已有行政院版本，那要給地方政府多少統籌分配款？財政部部長莊翠雲回應，財劃法在明天提報院會討論，在院會通過後，會在記者會上詳細說明。

莊翠雲進一步指出，委員稱沒有揭露水平分配的公式，但其實已在10月21日時，已說明水平分配的公式、權重、指標等。

賴士葆詢問，政院版財劃法的中央與地方分配是否為66比34？莊翠雲說，這會在明天會議討論，並對外說明，而中央統籌分配稅款的規模，會比114年擴大，在這個垂直分配的部分，全權會做下放。

賴士葆關注，先前財劃法修法後，各縣市共增加4100億元統籌分配款，但政院修法版本是否比這個還多？莊翠雲回應，以115年來算，中央釋出的是1兆1682億，除了中央統籌分配稅款有8874億，還有一般性補助款跟計劃性補助款，但在新的版本中，規模不會比這些少。

莊翠雲提到，中央統籌分配稅款，除了錢的下放外，也要調整事權，這屬於地方自治的事項，常態性會回歸到地方、強化財政。

