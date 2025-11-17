財劃法朝野開戰！卓榮泰嗆全面迎戰 黃國昌批太上皇

立法院上周五三讀通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，引發朝野激烈交鋒。行政院長卓榮泰17日受訪時強硬表態，將對在野黨團「突然的動作」全面迎戰，並批評新修財劃法的問題比過去公式計算錯誤還大，將導致政府總預算無法編列。

卓榮泰表示，對立法院匆忙通過財劃法修正案感到遺憾和訝異。他透露，國發會、財政部、主計總處上周已發文邀請各地方政府財主人員做最後確認，本周四行政院院會將正式討論並通過政院版財劃法修正案，隨後送立法院審議。他強調，行政院版本將更均衡、公平，縮短城鄉差距，讓全民共享。

廣告 廣告

卓榮泰除透過社群媒體痛批在野黨「修惡財劃法」，更在台日工程技術研討會開幕典禮上重申立場，指出立院通過的版本將造成更大問題，對此行政院將全面迎戰。他認為，在野黨在總質詢時已知道行政院正在準備版本，卻仍以「提前的方式」匆忙通過修法。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌強烈反擊，質疑卓榮泰是否忘記自己是民主國家的行政院長，還以為是「威權國家的太上皇」。黃國昌強調，制定與修改法律是立法院職權，經總統公告後就是有效施行的法律，包括行政院長在內的每一位國民都有遵守法律的義務。

黃國昌更舉例指出，立法院審查今年度中央政府總預算，刪除各機關預算636億元，結果行政院卻去刪減一般性補助款，不僅違法亂紀更是目無法紀。他質問，財政收支劃分法三讀通過後，難道卓榮泰還打算讓民進黨政府及其所率領的內閣不受法律拘束？並批評「行政院長帶頭違法，違法亂紀莫此為甚」。

朝野對財劃法修正的爭議持續升溫，預料本周四行政院院會通過政院版本後，將在立法院掀起新一波攻防戰。

更多品觀點報導

吳宗憲轟國營事業淪「綠色金庫」 四大通病全民買單

預算未過先決標 黃國昌批中油把立院當橡皮圖章

