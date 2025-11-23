財劃法本周攻防！藍白擋案 綠沙盤推演3劇本…仍難樂觀

財劃法爭議持續，政院版財劃法已送出，接下來戰場將回到立院。圖／聯合報系資料照片

政院版財劃法已送入立法院，藍營擬採拖字訣、白營嗆聲退回，卓內閣今天舉行行政立法協調會報，預料將觸及朝野攻防。民進黨內沙盤推演三劇本，包括政院版修法草案無法付委審查、付委審查遭拖延，以及付委審查討論折衷版本，綠營雖盼明天立院程序委員會有好消息，也坦言無法樂觀期待。

朝野持續針對財劃法修法攻防，在藍白聯手下，多年未修的財劃法已在一年內二度修正，政院也推出修正草案，最快明天能在立院程序委員會排入周五院會，以便交付委員會審查；目前國民黨團內意見分歧，民眾黨團堅持退回，綠營方面，行政院長卓榮泰今天在行政院與民進黨立委溝通政院草案，並討論後續攻防。

廣告 廣告

民進黨人士評估，最差情況是藍白聯手在程序委員會階段擋案，讓政院版財劃法無法實質審查，若是如此，民進黨團不排除在廿八日提出變更院會議程，政院也會考慮後續救濟；次差情況為政院版財劃法順利付委，卻持續延宕，這也顯示在野存心拖垮中央執政，將選舉利益置於國家利益之上。

該人士續指，第三種情況是最佳解，由於政院版財劃法獲多數縣市肯定，闖關仍有空間，若付委審查，執政黨會拿出最大誠意溝通。

一名黨內人士指出，日前卓榮泰與立法院長韓國瑜邀財政委員會藍營立委先行溝通，儘管政院版草案獲肯定，卻不被國民黨團總召傅崐萁採納，民眾黨團又堅決退回，在藍白合框架下，無從樂觀。

有民進黨人士評估，政院版財劃法欲導正「重北輕南」情況，卻可能使選情本就艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情雪上加霜。

民進黨北市立委吳思瑤指出，財劃法是國家財政根本大法，縣市間各有需求，但討論應站在國家財政全面性、資源配置及均衡台灣，不該站在縣市本位或選舉利害思考，且政院版獲多數縣市認可，是當前最佳解，北市獲配數仍正向成長，只是透過指標合理調整，稍有回歸，應理性看待。

【看原文連結】

更多udn報導

明顯溫度差？高市熱情擁抱義總理 與李強疑｢眼神交會｣

失業男撿提款卡6小時爽領18萬 失主報案他下場慘了

普發1萬變9千 ATM直接｢吃掉1千｣銀行回覆讓他崩潰

毀容式演技？宋茜只會瞪眼、情緒生硬 男主角慘成路人