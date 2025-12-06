財劃法沒執行壓力？民眾黨轟卓揆：鴕鳥心態

▲財劃法覆議遭立院否決，行政院長卓榮泰稱「沒有非必要執行壓力」。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，立法院昨日進行覆議案投票，最終在國民黨、民眾黨多數下，行政院覆議失敗，以59:50維持立院原決議。針對行政院長卓榮泰昨日對財劃法覆議遭否決一事表示，「任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力」。民眾黨立院黨團今（6）日轟，「卓榮泰違法大鴕鳥！」賴清德總統搞獨裁，真的不演了！

民眾黨立院黨團指出，根據《中華民國憲法增修條文》第3條第2項第2款規定：「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案， 行政院院長應即接受該決議；」但這位院長卻選輸翻桌，直接耍賴宣稱：「任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力」，也就是公然向國人宣告「我不喜歡的法律，我就要違法！」

民眾黨轟，財劃法依法三讀通過、覆議案是召開全院委員會，經過所有立法委員投票投出的結果，卓榮泰一句話想否定台灣民主程序，厚顏無恥。回顧《財劃法》修法歷程，民眾黨團三催四請要中央提出對案，行政院完全無視，一再跳針：「現在就是最好的版本」，當《 財劃法 》修正草案三讀後，行政院再偷搞小動作挖掉給地方的一般性補助款，立法院逼不得已只能再修《財劃法》，讓行政院不得再玩文字遊戲搞小動作，直到11月修正草案通過，行政院才姍姍來遲丟出院版。

民眾黨表示，然而，行政院版的《財劃法》，無論是財政部或主計總處拿不出所謂「最公平有效」的水平分配公式，立委在質詢時要求行政院拿出具體試算數字，卓榮泰一下說要給，一下又說算不出來，最後更搞情緒勒索，宣稱「接受院版就有數字」。沒有數字、沒有公式的院長，要到立院報告什麼？根本是一再浪費立委與國人的寶貴時間！

民眾黨指出，卓榮泰說「國會不應以為蒙蔽國人的眼睛與耳朵，將事實掩蓋，大家就會願意成為一隻鴕鳥。」院長大錯特錯，你才是那隻不願正視民意現實、自欺欺人的大鴕鳥。如今民進黨還想複製大罷免，結合民團 以公投連署推翻立院《憲訴法》，民進黨政府搞杯葛無極限，不想好好治國只想把頭埋在沙堆裡自我催眠，催眠自己大罷免大烙賽之後，還可以靠大公投大翻桌。「賴卓鴕鳥家族呀，你們還要脫離現實，把頭埋在沙堆裡多久？！」

