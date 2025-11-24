財劃法沒有法源依據？鍾佳濱嗆傅崐萁：回去重新把憲法讀一遍
[Newtalk新聞] 行政院20日通過政院版的《財劃法》修正草案送交立法院審議。卻遭到國民黨團總召傅崐萁質疑，到現在為止，試算分配來自哪個法源都不知道，試算公式、各縣市實際分配數字也沒有，讓各縣市一頭霧水。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24）日開嗆，叫傅崐萁回去把中華民國憲法好好讀一遍。
民進黨立院黨團今日針對時事輿情，由鍾佳濱接受媒體聯訪。
鍾佳濱指出，財劃法本身就是法律，而且是我國財政憲法與預算法、財政紀律法、公債法並稱國家財政四大支柱。而財劃法在過去長年討論分配問題，不管涉及到中央地方分配，或是地方水平分配，總是幾家歡樂幾家愁，也擔心一家烤肉萬家香。
他接著說，目前院版財劃法已經確定了中央、地方垂直分配，中央釋出統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助在院版都遠大於之前各式版本，包含去年、上週通過的國眾版，因此，在院版財劃法已大量釋出地方財源。
鍾佳濱強調，傅總召談到沒有法源依據，他實在不能理解。難道傅崐萁認為上週、上上週、還有去年底推出的財劃法修正案是沒有法律依據？他再次提醒傅總召，財劃法法源依據直接援引憲法第10、13章，回去好好把中華民國憲法讀一遍。
