財劃法爭議不休 蔣萬安：中央提出試算數字才有討論基礎

台北市長蔣萬安27日下午進入議會，進行第一天市政總質詢。（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安27日下午進入議會，進行首日施政總質詢。會前接受媒體訪問時，被問到行政院版本的財劃法，恐讓台北市經費大幅縮減，蔣萬安也直言，他已經對外表達很多次，呼籲行政院應該要提出具體的試算數字，與地方政府才能夠有討論的基礎。

蔣萬安27日下午進入議會進行施政總質詢，會前被媒體問到，民進黨台北市議員許淑華建議找和碩集團董事長童子賢參選台北市長一事，蔣萬安則表示，離選舉還有很長一段時間，今天到議會來進行總質詢，就是持續專注在市政。

廣告 廣告

不過被問到行政院日前提出院版財劃法內容，蔣萬安也強調，已經表達很多次，還是要呼籲行政院要提出具體的試算數字，才能夠有討論的基礎。

至於針對雙城論壇舉辦進度，蔣萬安表示，因為現在還持續地跟上海方在協調，很多行政細節還沒有定，有進一步結論就會跟大家來報告。

【看原文連結】