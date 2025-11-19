財劃法爭議延燒！卓榮泰：依國民黨版本無法執行 將提行政院版

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法部分條文,行政院長卓榮泰昨(18)日表示,若依國民黨版財劃法編列明年中央政府總預算,將出現5600億元舉債,已超過公債法上限,「真的是窒礙難行,我們沒有辦法執行」。

卓榮泰今日在立法院接受質詢時指出,新通過的財劃法完全無法解決公式錯誤,以及垂直、水平分配不合理的狀況,「這已經不是有沒有辦法執行的問題,而是有沒有辦法編列的問題」。他強調,若真依此版本編列預算,主計總處不會同意,因為超過公債法,財政部也不會同意。

卓榮泰表示,行政院將於本週四(20日)提出行政院版財劃法修正草案,希望能普遍照顧各縣市、中央地方事權分配更合理、各縣市分配更平均,加強中央地方夥伴關係。他也批評,分給地方的4156億元,至今沒有一個地方政府清楚告訴他拿錢做了什麼事情,「拿了幾百億,卻專注在營養午餐、水電費這一兩億的錢上面」。

對於行政院的回應,民進黨立委沈伯洋認為,這已構成法律的「例外狀態」,癱瘓政府財政,行政院可參考學者建議做相對應回擊。然而,國民黨立委賴士葆反批,已三讀通過的財劃法並無太大問題,政院突然高喊要修法是為了「集錢又集權」。民眾黨立委林國成也痛批,過去在野黨要求提版本一直被拒,現在又說要提版本,根本是以拖待變、沒有誠意。

