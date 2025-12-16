財劃法爭議延燒 周春米挺卓榮泰：不副署違憲修法「地方支持」

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，對此，屏東縣長周春米16日表示，「行政院不副署違憲的條文，地方是支持的」。（謝佳潾攝）

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，對此，屏東縣長周春米16日表示，「行政院不副署違憲的條文，地方是支持的」，她強調，如果爭議再繼續下去，應該由憲法法庭來做判斷，讓司法權來判定行政與立法之間如何平衡。

周春米16日上午出席未滿一歲嬰幼兒營養補助記者會時，接受媒體詢問針對卓榮泰不副署《財劃法》一事看法，她說，現在整個財政收支劃分法一再修法，大概中央的舉債已經超過公債法的規定，目前立法院也還沒有審查行政院提出的預算，這對地方、整個縣政的運作已造成很大的困擾。

廣告 廣告

她續道，立法院已經擴權、擅權、濫權，她覺得已經達到違憲的程度，所以行政院當然有必要做維護憲法、維護行政權的動作，因此「行政院不副署這樣一個違憲的條文，我們地方是支持的」，如果這個社會再爭議下去，應該要讓憲法法庭來運作，讓司法權來判定行政跟立法之間、到底要怎麼樣去平衡，這才是國家的福氣。

她強調，地方一直都很努力，我們也希望中央在大南方相關建設上、以及在大步向前的時候，所有的亂象都能夠趕快結束，不管是大家坐下來談，或者是由憲法法庭來做判斷，我們希望能夠再往前推一步。

【看原文連結】