財劃法爭議延燒！藍批中央綁樁 鍾佳濱轟：藉補助抹黑是天方夜譚

[Newtalk新聞] 《財政收支劃分法》修法引爆中央、地方「搶錢」爭議，國民黨立委牛煦庭指稱，明年度中央政府總預算中，內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司原編列的地方補助款遭刪除，改以中央直接補助民間及宗教團體，形同「選舉綁樁」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（17）日嚴正反擊，強調此說法「天方夜譚」。

民進黨立院黨團今日針對時事輿情，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱指出，中央政府總預算規模上兆元，對地方的財劃法支持逐年增加，未來將來到逾八千億水準。他說，目前地方財源結構包括三塊：中央統籌分配稅款直接分配地方、一般性補助、及地方提出競爭型計畫申請的計畫型補助。地方團體要向中央爭取經費，也都是透過地方政府，各項補助占整體預算比例極低。

他質疑，國民黨忽略真正問題核心，只聚焦少數補助款項大做政治文章，反而掩蓋這次《財劃法》被藍白聯手「惡修」所造成的重大財政風險。

鍾佳濱強調，正如新北市長侯友宜所提，這次修法讓「錢權劃分」是否符合實際需求、中央與地方「事權分工」是否合理，都成為巨大疑問。治水預算、勞健保經費挹注恐將出現缺口，最終將由全體人民承擔後果。

「如果有人認為中央會透過區區民間團體補助來達成綁樁效果，那真的太荒謬。」鍾佳濱反嗆，呼籲國民黨勿以政治操作犧牲全民長遠利益。

