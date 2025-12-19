財劃法爭議延燒！藍白立委正式提案彈劾總統全文曝光 喊話「反帝制」

藍白立委今日宣布將正式對總統賴清德提出彈劾案。（鏡報鄒保祥）

立法院日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院提出覆議未果後，行政院長卓榮泰卻未依程序副署公布，並獲總統賴清德支持，引發在野陣營強烈反彈。國民黨與民眾黨立法院黨團18、19日接連動作，不僅要求監察院彈劾卓榮泰，更正式宣布將對總統賴清德提出彈劾案，相關提案全文也同步曝光。

藍白立委19日上午在立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，現場擺出放大版彈劾文全文，並以圖像方式將賴清德比擬為曾試圖稱帝的袁世凱，象徵其「架空國會、擴張權力」的指控。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，相關彈劾案將正式送交全院委員會，後續也規畫走訪全國各縣市舉辦公聽會，向選民說明立院通過的法案為何無法公布。

現場擺出放大版彈劾全文，立委傅崐萁正在簽名。（鏡報鄒保祥）

立院通過的法律為何無法公布？

在野黨指出，《財政收支劃分法》修正案經行政院覆議失敗後，依法應由總統在期限內公布，但賴清德卻配合行政院長採取「不副署」方式，形同阻擋法律生效，已違反《中華民國憲法》第72條規定。

藍白立委在立院前擺出總統賴清德合成袁世凱圖像，表示要彈劾違憲總統，反帝制與專制。（鏡報鄒保祥）

藍白陣營認為，副署制度的本意在於制衡總統權力，而非讓行政部門成為否決立法院決議的工具。黃國昌強調，彈劾案的提出，是為了捍衛憲政體制，「我們要阻止賴清德變成袁世凱」，不容民主制度在「看似合法」的操作下被掏空。

下為彈劾提案全文：

有鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗之《財政收支劃分法》透過行政院院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第72條規定公布，違憲失職，爰依《中華民國憲法增修條文》第4條第7項及《立法院職權行使法》第42條之規定，對賴清德總統提出彈劾案。是否有當？敬請公決。

