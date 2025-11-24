財劃法爭議難解！卓榮泰：全力找可行之道

▲對於《財劃法》爭議，行政院長卓榮泰今表示將找出一條可行之道。（圖／翻攝卓榮泰臉書，2025.11.24）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今天上午到台中參與長照機構落成啟用典禮，會前媒體問及立法院的《財劃法》爭議，他透露「執政黨黨團會有一點無力感」，今天中午將召開行政、立法協調會議，我會聽聽執政黨黨團的委員與在野黨團怎麼溝通，希望找出一條可行之道，讓明年中央政府的預算能夠順利審議，不致寸步難行。

位於舊月眉糖廠的衛福部立豐原醫院附設后里綜合長照機構，今（24）日上午舉行落成啟用典禮。卓榮泰進入會場前，媒體問及上星期五立法院藍白聯手退回《財劃法》的爭議，他表示「我們執政黨黨團會有一點無力感」，今天中午將召開行政、立法協調會議，他會聽聽黨團委員與在野黨團怎麼溝通，希望找出一條可行之道，讓明年中央政府的預算能夠順利審議，他強調沒有中央總預算將寸步難行，例如等一下要談的長照3.0，也是要有預算才有辦法支持。

