財劃法爭議 政院：對覆議案仍抱期待 盼立院檢視審議政院版

立法院日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院提出覆議，這也是卓榮泰就任行政院長後第八次覆議案。行政院發言人李慧芝今日(4日)表示，行政院無法在違法情況下編列預算，因此不會照日前的三讀版本辦理，她並呼籲立法院在15日覆議期限內再次檢視政院版的財劃法。

立法院於11月14日三讀通過《財政收支劃分法》部分條文，針對地方財力級次給予不同補助比率，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。針對這項修正，行政院會於11月27日通過覆議案，並於當日送抵立院。依規定，立法院應於本月11日前對覆議案做出決議。

行政院發言人李慧芝表示，立法院通過的再修版《財政收支劃分法》要求中央增加新台幣2,646億元補助地方政府，使分配總額達到1兆4,000多億元，將迫使中央舉債5,638億元，超出舉債上限。她強調，行政院不能依照違法的版本編列預算，「不能當違法的政府」。

李慧芝指出，明年度總預算包含TPASS 2.0、藥物韌性整備、蘇澳溪分洪後續治水工程及生育給付每胎10萬元等重要方案，若預算無法通過，將影響新生兒家庭與通勤族。以TPASS 2.0為例，平均每月影響達98.2萬人，以北北基桃生活圈受影響最大。

李慧芝也引用行政院長卓榮泰的說法，表示行政院不到絕望不會放棄協商，對覆議案也仍抱持期待，盼立院在15日覆議期限內重新檢視政院版財劃法內容。李慧芝說：『(原音)首先我也要強調 院長在專訪當中說過一句話，政院就是在「動盪中平衡，在衝突中進步」，這句話院長講過也不止一次。目前我們還是對覆議有期待，也希望立院能夠在覆議審議15天當中再次全面審視院版財劃法。另外，民進黨的立院黨團也提出了財劃法暫行條例，也是要解決345億元無法分配的問題。』

李慧芝並指出，民眾對於財劃法感到很陌生，但其實總預算是按照財劃法編製，總預算便與民眾的生活息息相關，「有均衡的財劃法才有均衡的總預算」，否則中央的支應能力將受限，許多政策無法推動。她強調，在財劃法現有各版本中，只有政院版能同時兼顧地方、民生、建設與國防，盼立法院盡速審議政院版財劃法。