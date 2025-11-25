財劃法爭議 王美惠憂2026無法想像

王美惠（左）獲民進黨提名參選嘉義市長，與黨主席賴清德（右）一同高喊勝選口號。（本報資料照片）

民進黨立委、2026嘉義市長提名人王美惠25日接受網路直播節目專訪，提及《財政收支劃分法》修法時，王美惠坦言，大家還是要坐下來談，若一直對抗下去，「2026真的無法想像」；不過，綠營人士認為，《財劃法》僵局確實會成為執政黨包袱，但對2026地方選舉影響較小，畢竟民眾對民生議題更有感。

王美惠昨接受專訪時，被問及政院版《財劃法》明明在立法院不會通過，為何還要硬槓，讓這麼多人罵？王美惠說，雖然明知在野會擋，仍希望大家能坐下來談，藍白不願意跟民進黨談，但至少民進黨禮貌性還是要做，「見面三分情」。

她指出，在野黨雖然「鴨霸」，但是要讓民眾知道，民進黨、行政院長卓榮泰已經做到這樣，藍白還要繼續這樣亂搞，一般百姓不會接受；至於若對抗下去，2026年的選舉會如何，王美惠直言「對抗下去真的無法想像，會很痛苦、心情會很壞」。

綠營人士則坦言，目前《財劃法》修法陷入僵局，雖然對中南部要參選地方首長的藍委，例如柯志恩、謝龍介以及蘇清泉等人會造成壓力，但中央執政的民進黨也同樣有包袱，不過畢竟《財劃法》修法爭議對一般民眾而言「還是距離太遙遠」，不如立院砍預算的影響直接，因此對明年選舉的影響可能微乎其微，屆時主戰場應仍是民生議題，但若《財劃法》爭議持續發酵，應該在2028大選才會出現反作用力。

相較於民進黨嘉義市長參選人憂心財劃法修法爭議對於2026地方選舉可能造成的影響，現任國民黨嘉義市長黃敏惠昨日在議會接受質詢時則鬆口表示，嘉義市加碼普發的6000元，將在明年農曆春節前及早發放。

黃敏惠表示，丹娜絲風災、關稅影響民生經濟甚大，明年農曆春節前及早加碼發放6000元，但加碼普發現金還有行政程序要走，希望能獲得議會全力支持，同時在地店家也都準備好了，在地消費CP值高，期待普發6000元能在地消費，促進在地經濟。