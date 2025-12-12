財劃法爭議 盧秀燕：拜託行政院儘速執行
〔記者王善嬿／嘉義報導〕立法院日前否決行政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院是否會「不副署、不公告」引發社會討論。國民黨台中市長盧秀燕今出席在嘉義市舉行的「中台灣區域治理平台首長會議」，她向行政院長卓榮泰喊話，立法院已通過修正財劃法，過年快到了，許多縣市政府財政辛苦，拜託行政院早日執行，在2026年新年前，給各縣市政府新年禮物，解決財務的困窘及燃眉之急。
今首長會議，由嘉義市長黃敏惠致詞歡迎，盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、彰化縣副縣長周傑等人出席。
黃敏惠表示，中台灣區域治理平台自2014年開始，由台中市、彰化縣、南投縣及苗栗縣率先啟動；2019年新竹縣、雲林縣、嘉義市加入，2023年再納入新竹市，跨縣市到跨局處整合，服務面積占全台3分之一土地、超過710萬人口，是全台最具代表性區域聯盟之一，最認真、最合作。
黃敏惠說，治理平台「合作不是口號，而是行動」，平台成立至今，已累積提出232件合作提案，包括跨縣市合作132件及向中央請求協助100件。今年美國關稅風暴造成產業衝擊，各縣市共同力求「安民心，顧民生」，提出編列特別預算與普發現金不排富等15項解方，同時，共同發聲捍衛公平的財政制度。
盧秀燕致詞稱讚黃敏惠城市治理能力卓越，已任4屆、當15年市長，前幾天還有臉書網友貼文「黃市長還要再選的話，應該還會再當選」。
盧秀燕表示，前幾天被媒體詢問嘉義市要普發6000元，台中市要不要發？她了解後，嘉義市每年有歲計賸餘，她上任市長後雖然已經還好幾百億元，台中市歲出歲入仍有短差221億元、負債800多億元，六都如新北市短差889億元、桃園市743億元、台南短差250億元、高雄255億元，台中負債800多億元，高雄市負債2000多億元、新北市負債1000多億元，她開玩笑向黃敏惠說，「其實今天還有個任務，能不能跟妳借點錢？」隨後表示都是開玩笑。
