財劃法爭議 經民連主張仿效日本住民稅化解僵局

（中央社記者林敬殷台北25日電）台灣經濟民主連合今天拜會民進黨立法院黨團，針對當前財劃法修法爭議，主張效法日本住民稅的制度，引進故鄉稅，讓民眾自主決定個人綜合所得稅稅額11%的歸繳對象。民進黨團表示，此版本應納入修法討論，並呼籲在野黨勿排除任何修法版本。

經民連拜會民進黨團，會後舉行記者會，說明財劃法增訂第8之1條修正草案的主張。

經民連智庫研究員高鉦詠表示，藍白去年底主導的財劃法版本重北輕南，惡化區域均衡，以台中、彰化的界河烏溪及中央山脈，劃分地方財政的贏家和輸家。贏家是台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，以及宜花東，反映時任黨團總召傅崐萁、黨團書記長林思銘及副書記長王鴻薇的選區背景。

高鉦詠說，藍白主導的修法，北市統籌分配稅款從新台幣700億元成長到1149億元，佔全國1/8，新竹市統籌分配稅款成長254.8%、竹縣成長254.7%、苗栗縣成長165.4%，花東宜統籌分配稅款的成長比率分別是206%、207.2%與200.7%。

經民連智庫召集人賴中強表示，日本住民稅是居住滿1年的居民，按年收入10%向居住的地方政府繳納之稅捐。2008年起施行的故鄉稅，允許居民對特定地方政府指定捐贈，且受指定的地方政府可提供禮品回饋予納稅人，後來的故鄉稅是住民稅的變形。

賴中強說，為了解決財劃法爭議，可考慮部分綜合所得稅，由民眾自己決定要繳給中央或更需要財源的地方，優點在於促進區域與城鄉均衡、鼓勵地方創生與在地產業發展、增進個人與地方連結、讓地方政府以施政績效競爭等。

民進黨政策會執行長吳思瑤說，國會不討論，就讓社會來討論。藍白只用顏色分配國家財政，經民連的建議，以各地實質需求為基礎，可做為財劃法修正的建議，民進黨認為可納入研議。

黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白兩週內連修兩次財劃法，現在又不讓政院版財劃法進入立院排審，根本是「成績比我好的，都不能參加比賽」，財劃法版本比藍白好的，都不能進入立院。國會不是只有單一多數黨意見，所有財劃法版本，包括政院版、經民連意見，都應該在公平基礎上討論，共商對全民最好的財劃法。（編輯：萬淑彰）1141125