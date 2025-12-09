財劃法爭議 綠研議不副署或不執行 藍質疑動搖憲政秩序

行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案5日遭在野黨聯手否決，但傳出行政院將「不副署」或「不執行」並聲請釋憲。民進黨立委吳思瑤今天(9日)受訪表示，黨內正討論「不副署」及「不執行」的處理方式，且在憲政理論上都有參照的立論；國民黨立委林沛祥則質疑「選擇性執法」將動搖憲政秩序。

財劃法爭議持續延燒，行政院向立法院提出《財政收支劃分法》覆議案，遭藍、白立委以人數優勢否決，行政院長卓榮泰當時曾強調「對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力」。如今傳出行政院將「不副署」，讓總統後續無法公布此項修法；不過，也有媒體報導指行政院將在時限內副署、公布此修法，但聲請釋憲且堅持「不執行」。

民進黨立委吳思瑤受訪時表示，不論是「不副署」或「不執行 」，在憲政理論上都有可參照的立論。她指出，「不執行」過去已有前例；但有一派學者認為若由閣揆「不副署」來承擔壓力，可避免公務人員面臨不得不執行的困境而無所適從，因此「不副署」可能優於「不執行」，黨內目前正討論這兩條路徑，她說：『(原音)但是憲法是靈活的，憲法精神有很多的條文推敲，這都必須要花更多的時間去把憲政的脈絡去理得更清楚，所以還有時間。兩種路徑我們會持續的討論，我當然也會尊重最終討論的決定的作為(記者：黨內有開始討論這個東西嗎？)你說不副署、不公告？我想當然有啊。 』

國民黨立委林沛祥則質疑行政院拒絕依法編列已三讀通過包括軍人加薪、提升警消退休所得替代率等攸關國安與民生的預算，已引發社會高度疑慮，他表示，法律若能被行政院「已讀不回」，人民將失去信任基礎，他說：『(原音)這次的財劃法修法歷經立法院三讀通過，現在行政院直接表示不會執行，看起來中央集權又集錢、不願意將財源下放才是真正的原因。而這種把執行法律當作選擇題的態度，表達了不只有行政權傲慢，更是對憲政制度嚴重的挑戰。』

林沛祥強調，國民黨團必須鄭重提醒行政院，「法律必須被尊重、制度必須被守住」，台灣不能允許以任何理由或藉口把憲政秩序推向崩壞邊緣。(編輯：鍾錦隆)