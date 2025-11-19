財劃法爭議 議員喊硬起來 盧秀燕：抱著希望盡量撐

台中市長盧秀燕指出，外界憂心砍掉的補助怎麼辦？現在政策就是讓局處先編，總是抱著希望，當然希望盡量撐。（陳淑娥攝）

台中市議會19日市政總質詢，國民黨市議員關切《財劃法》修正公布後，中央大砍對地方的補助，恐怕衝擊社會福利、教育及建設推動，要求市長盧秀燕要展現強硬態度，捍衛地方財政自主權。市長盧秀燕指出，外界憂心砍掉的補助怎麼辦？現在政策就是讓局處先編，總是抱著希望，當然希望盡量撐，行政院跟立院還要討論，目前靜待好消息。

議員張廖乃綸說，《財劃法》修正公布後，行政院立刻修訂「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，導致民國115年中央對地方補助的經費大幅度減少。台中市115年整體獲得補助款（包括一般性及計畫型）共372.9億元，比114年補助款530.31億元減少157.41億元，減幅高達3成，包括社會福利、教育、基礎設施及公共安全等面向都受影響。

張廖乃綸說，行政院大玩文字遊戲，苛扣全國各縣市一般性補助款與計畫型補助款，立委再次通過修法，但行政院長卓榮泰卻說要全面開戰。她要求市長盧秀燕要展現強硬態度，捍衛地方財政自主權，不能讓中央大砍補助款，損害人民權益。

盧秀燕指出，冷氣沒得吹，中低收入戶補助沒了，營養午餐補助沒了，外界憂心砍掉的經費怎麼辦？市府現在政策就是讓局處先編，總是抱著希望，希望這些錢能找到，讓業務能夠執行，當然希望盡量撐。

盧秀燕強調，立委為民發聲解決問題，日前也修正《財劃法》，法條也明列明年度預算不能低於今年、前年，要給縣市政府的不應該砍掉，希望中央明年要補足，但總統並沒有公告立法院三讀通過修正案，行政院跟立院之間還要討論，目前靜待好消息，盼卓揆能迎合地方財政需求，解決地方無米下鍋的困境。

