財劃法爭議! 賴總統批在野獨裁 翁曉玲揚言嚴審總統薪資

針對藍白國會多數強行三讀通過的"財劃法"，行政院長卓榮泰宣布不副署，總統賴清德表達力挺、也批在野獨裁，但藍白反嗆不會退卻、翁曉玲甚至揚言要嚴審總統、院長薪預算，對此總統府透過發言人強力回擊，總預算已經躺在立院四個多月，立法院才是尸位素餐。

總統 賴清德vs.記者 ：「不副署要下鄉宣講嗎，總統，停砍年金也要跟進不副署嗎。」





聽到關鍵字"不副署"，總統賴清德微笑但沒回應，雖然沒表態不副署財劃法後，停砍公教年金是否要比照辦理，但表揚傑出公務員，總統強調，年改不該走回頭路。

總統 賴清德：「2016年開始，推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續，讓世世代代都能夠領得到的核心目標，現在公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。」

行政院長 卓榮泰：「行政院做了一個很重要的工作，我必須守護國家的憲法，也必須維持國家的憲政體制，失去了這個根本大法，我們將失去，對主權跟安全的屏障保護，支持政府來守護國家的憲法。」

行政院長卓榮泰接受專訪時也表示，針對年改，政院不會再提覆議，因為財劃法提覆議想爭取說明機會，但連報告都不讓報告，直言讓他很難接受"！使出不副署的手段反制，實在再野屢屢破壞憲法集預算法規定，讓他忍無可忍，偏偏國民黨立委翁曉玲還開嗆，說像這樣尸位素餐、拿錢只幹壞事的總統和行政院長，該繼續給他們薪水嗎。放話嚴審賴總統和卓榮泰薪資預算。





國民黨立委翁曉玲：「不依法行政不做事那我們本來就應該要，審查他們的薪資，還有他們相關業務費用，這已經是拿錢就不做事。」

總統府發言人 郭雅慧：「其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎，總預算已經送進去，躺了有四個多月了，這麼急迫時間之下，總預算依舊躺在立法院，真正尸位素餐的，是這群不審總預算的立委。」

財劃法卡住總預算，政府無法運作，朝野僵局，依舊難解。





