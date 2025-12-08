財劃法爭議 鍾東錦：政院以拖待變

苗栗縣長鍾東錦8日談及《財劃法》時表示，行政院的態度以拖待變，因為行政權獨大，行政院不實施，立院也沒轍，感嘆拿到行政權力的人應該要謙卑。（謝明俊攝）

行政院長卓榮泰指立院三讀通過的《財劃法》「行政院沒有必須執行的壓力」，在野陣營8日痛批破壞憲政，苗栗縣長鍾東錦直斥政院沒道理以拖待變，立院拿政院沒皮條、也告不動，但政院不應逕自不執行，覆議失敗就要實施。對於台派主張「不副署」，民眾黨主席黃國昌嗆是「哪門子北韓法學」，等於宣告台灣不是民主憲政國家；綠委則稱相信行政部門有聽見社會討論。

鍾東錦昨在縣議會答詢說，政院的態度是以拖待變，因為行政權獨大，立院也沒有招，政院不實施，立院也沒有皮條，因為監察院是執政黨掌控，司法也是，現在告行政院長瀆職，他認為也告不動。所以，行政院是以拖待變，他認為這是不對的，看起來雙方會僵持很久，會讓台灣這2、3年中一事無成，就一直在鬼打牆，浪費國人寶貴時間，也浪費台灣發展契機。

鍾東錦建議，拿到行政權力的人應該謙卑，要坐下來與立院商量，現在反而是執政的人不願協商，像政院提出新版本，既然認為是危險的，就不該覆議；既然提覆議，那它就是合憲；覆議既然失敗了，政院就要實施，哪怕是錯誤的法律也要依法實施，而不是憑自己認定說這是違憲，「違憲是誰講的？你又不是大法官，你憑什麼認定它違憲？」所以他覺得政院沒有道理。

國民黨團則抨擊，卓揆至今仍不辭職負責，與當年閣揆謝長廷因總預算覆議失敗自行請辭形成強烈對比，呼籲卓揆不要成為民主法治的破壞者、摧毀憲政秩序的歷史罪人。

對於有台派拱卓揆以「不副署」對決《財劃法》，黃國昌痛批，當腦袋只剩下黨派跟協助賴清德總統、卓揆獨裁時，就會出現原本不該出現的想法，「哪有什麼權利不副署？」、「這是哪門子的北韓法學？哪個法律學者這樣主張？」此舉等同宣布台灣並非民主憲政的國家。

前政委張景森也在臉書發文形容，閣揆跟部會首長在法案上「副署」，其憲政作用就是為法案背書，若又拒絕執行，等於是前面簽名「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。

綠委吳思瑤強調，政院執行《財劃法》與否，學界、憲法界熱烈討論，兩派意見都有，「我尊重行政部門的決定，但相信行政部門也聽到社會熱切討論」，目前還有一點時間，讓行政部門多對話、建立共識再最終決定。