財劃法繼續對抗下去？王美惠： 會很痛苦
民進黨立委、2026嘉義市長提名人，今接受直播節目專訪，被問到財劃法朝野繼續對抗下去，2026年選舉會如何？「對抗下去，真的無法想像，會很痛苦、心情會很壞」。
王美惠今接受「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，談到行政院普發一萬元，地方反應如何？王美惠說，差不多開始一直說要發已經好幾個月，現在大家去領，尤其11月24日，健保卡、身分證都可以到郵局去領現金，百姓還是認為可以多多益善，「對地方來說，可以發現金的話，百姓會更高興」。
被問到這個政策這是誰的功勞？聽說行政院發一萬元在地方沒有激起什麼漣漪，反而是地方政府要不要發，大家比較注意？她說，「對」；因為議題吵太久了，行政院要普發現金一萬元時，強調要合法，所以在合不合法當中拖太久，沒感覺，大家都寄望地方政府能夠再多花一點才有感覺。
是否給行政院建議？花了錢還沒得好處；她說，「對啊，我也跟行政院建議，有什麼事不要違法，不能把錢放到自己口袋，要處理就趕緊處理，要有期限」。
被問到民進黨為什麼現在在全國被討厭？她說，因為地方，尤其南部，這次南部支持者對於大罷免的聲音與氛圍是，不想要這樣吵吵鬧鬧，過程中，民進黨很多政策福利，但中央政府都沒有說清楚，都當作是地方在做的，或是某一黨提議在做的，所以對民進黨來說，這段期間，大家應該要更認真打拼。
王也認同，很多都是中央在出錢，地方政府執行，但現在地方國民黨執政比較多，全都被國民黨把功勞搶走這種說法。
她指出，自己也跟中央說，明明有些是中央的政策，但地方都不知道，例如七月初南部有颱風，中央補助百姓，但大家申請時，申請不過罵中央，申請過了感謝地方政府，大家都知道，災害本來就是中央地方合作，但是經費一定是中央才有辦法協助。
被問到以前蔡英文、蘇貞昌時代也是這樣嗎？她說，那時比較沒有遇到災害問題。當年前瞻經費，蘇貞昌會到各縣市看地方有什麼需要，就像嘉義市現在在做焚化爐、非洲豬瘟廚餘如何做，那時自己剛當立委，就跟環境部爭取約五千多萬經費處理廚餘。
行政院卓院長繼續做對二零二六有幫助？王說，他其實做得很認真，但是就是他剛剛說過的，中央的政策、德政是不是要多去宣導，讓百姓知道其實中央不分黨派，但是這裡的錢、所有用處都是中央在管、中央再分配。
是不是中央各部會首長到地方去說明的頻率比較少？她說，「對」。
被問到財劃法在立法明明不會過，為何要硬槓？還要讓那麼多人罵，在大罷免後，面對藍白鴨霸做法，地方應付有何優缺點？王說，還是希望大家能坐下來談，藍白不願意跟民進黨談，但是至少民進黨禮貌性還是要做，「見面三分情」。
她說，雖然在野黨鴨霸，但是要讓民眾知道，民進黨、卓院長已經做到這樣，藍白還要繼續這樣亂搞，一般百姓不會接受。
至於若一直對抗下去，2026會怎樣？王說，「對抗下去，真的無法想像」。會很痛苦、心情會很壞。
另被問到「大家都說你跟國民黨嘉義市長黃敏惠很好？」王美惠說，對嘉義的建設不分什麼黨，誰當民代或當市長，就是要把故鄉顧好，「所以謠言都說我跟她很好」。被問到跟黃敏會交情很好，選舉的時候不就比較會幫你？王說，「不會啦，他們會有黨的支持者」。
