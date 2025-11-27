財劃法若覆議 民進黨團：盼立院給政院充分說明機會 (圖)

總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，25日刊登於《華盛頓郵報》，向全球讀者闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心。其中提到，我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。除了要投資國防產業，發展尖端科技，加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統，同時也將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構。不僅如此，也會擴展國內外各項協調工作，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。總統強調，「實力帶來和平」是台美共同信念，台灣將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。賴清德投書《華郵》全文：四十多年來，在1979年《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」所建立的堅實基礎上，臺灣與美國持續攜手維護臺海的和平與穩定。雙方共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力。時至今日，這些原則仍至關緊要。中華人民共和國前所未見的武力擴張，伴隨著在臺海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，均彰

