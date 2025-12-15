財劃法行政院不副署 鍾東錦：苗縣受財政控管影響最大

針對財劃法爭議，行政院長卓榮泰拍板不副署。苗栗縣長鍾東錦指出，苗縣因受中央財政控管，影響最大。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院長卓榮泰今拍板不副署財劃法修法，苗栗縣長鍾東錦今(15)日受訪表示，苗栗縣因受財政控管，衝擊層面最大，籲請賴清德總統出面化解僵局，讓財劃法先實施再檢討；鍾並強調，政治應該是妥協衝突，而不是一直衝下去。

鍾東錦受訪指出，苗栗財政目前受到中央控管，有些案子縣府必須考量是要花更多的錢一次做好，還是必須採取分期辦理，嚴重影響縣政推動，鄉親也感到憂慮。他認為財劃法已三讀通過，應該先實施，如果有檢討的必要，邊檢討、邊改進，會比較恰當。政治應該是妥協衝突，而不是一直衝下去，這樣沒完沒了，也不知道要等到什麼時候？

鍾東錦指出，財劃法爭議僵局，已無人能解，國家應該是縣市的典範，國家亂成這樣子，鄉親無所適從，唯有賴總統才具有這個高度化解，希望能盡快改善地方政府財政，讓縣政可以順利推動。

