財劃法要「全面迎戰」 卓榮泰24日邀綠委開行政立法協調攻防

行政院版《財政收支劃分法》昨下午以電子公文送立法院，行政院長卓榮泰今（21日）警告立法院快審。同時，針對國民黨版的財劃法修正，卓榮泰先前表明要「全面迎戰」，他已訂24日召開行政立法協調會報，與民進黨立委研商攻防戰。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

據《中時新聞網》報導黨政人士的說法，雖盼政院版財劃法25日就能付委審查，但立院程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，無法樂觀期待。如果屆時無法付委，民進黨團將在28日提出變更院會議程的議案。

據指出，黨政人士表示，24日的行政立法協調會報，會把行政院版草案的內容，負責任的跟民進黨團所有立委再次說明，雖然過去行政院已跟黨團幹部與召委說明過，但財劃法影響地方甚鉅，而立委來自各個選區，有必要再度說明行政院的立場與態度，也聽取黨團對於國會情勢的意見。

對於地方政府對政院版的財劃法修正仍有不同意見，卓榮泰今早出席立法院院會前，呼籲立法院儘快審查行政院版財劃法，並警告若不迅速處理將導致「不法行為擴大發生」，此前卓榮泰昨已和立法院長韓國瑜商議政院版的財劃法審議等相關規劃。

