財劃法覆議再被否決 鍾佳濱嗆藍白：不滿閣揆可以提不信任投票

[Newtalk新聞] 行政院日前針對財劃法提出覆議案，卻再度遭國會否決。行政院長卓榮泰不滿指「沒有必須執行的壓力」，又一說是「副署不執行」，引發國民黨團怒嗆「自以為是皇帝」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（9）日對在野的藍白兩黨放話，若認為閣揆不適任，請國會多數發動倒閣、不信任投票。

民進黨立院黨團今日召開「國民黨修法自肥 助理費成小金庫」記者會，會後針對時事輿情，接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，憲政危機出在現在的國會多數，口口聲聲指責行政院團隊、閣揆不勝任，認為是覆議8次失敗不下台的院長。然而，依照憲法增修條文的機制，現在能讓行政院長下台的就是國會多數發動不信任投票。

他接著說，從去年至今，一共8次的覆議，國會多數都不認可行政院認為窒礙難行所提的覆議案，既然在藍白把持國會多數眼中，行政院長不勝任、不適任，請依照憲法機制，寫得明明白白，覆議不成、政院又不接受，國會可以發動倒閣解散國會。

「因為藍白不想解散國會，所以不提不信任投票」鍾佳濱指出，其他意見都尊重各種學者專家看法，不過看得懂中華民國憲政機制的，國會多數不接受行政院，就請發動不信任投票。

