財劃法覆議失敗拒不執行 藍黨團批卓榮泰「毀憲亂政土皇帝」

行政院對《財政收支劃分法》提出的覆議案再次被立院否決，但閣揆卓榮泰依然堅稱「沒有必須執行的壓力」，立法院國民黨團今天（9日）召開記者會，指責卓榮泰是「是毀憲亂政的土皇帝」，喊話賴卓體系懸崖勒馬。（張柏仲報導）

對於卓榮泰表明「絕不會依照違法、錯誤的財劃法」來編列明年度的中央政府總預算，國民黨團書記長羅智強質疑卓榮泰「你是毀憲亂政的土皇帝嗎」？按照中華民國憲法增修條文的規定：行政院對立法院通過的法律提出附議後一旦被立院否決，行政院長只有一個選擇叫做接受；再不然就是辭職。卓榮泰大概是有史以來第一位直接告訴大家：我土皇帝、卓大帥，我不執行，你奈我何？真的是一路承襲「賴皮總統」風格，變成一個徹頭徹尾的「賴皮院長」。

立委林沛祥則引用成大李忠憲教授的警語：這種做法正是讓法治被人治取代的起點；更提醒台灣可能走向類似德國二戰前「威瑪共和」憲政秩序逐漸遭到侵蝕，最後遭納粹統治、走向崩解的危險徵兆。更可惡的是：這樣的做法似乎還得到最高領導人的默許，「賴卓體系」展現出前有未有的強硬。林沛祥說當執政者個人意志可以凌駕在憲法與法律之上；當行政部門可以挑著法律執行 ，這將成為台灣民主發展最危險、最黑暗的時刻。

立委葉元之則趁機詢問想選新北市長的綠委蘇巧慧：依新版財劃法新北市的「統籌分配稅款」是增加的，喊話想選市長第一件事，是不是應該先把話說清楚：到底支不支持修正後的財劃法，讓新北市民得到更好的照顧？