立法院上週五（5日）否決行政院提出的財劃法覆議案，依規定，當覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布；據《自由時報》報導，府院高層已決策，總統在收到咨文後將在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，行政院堅持不會執行。然而，律師黃帝穎今（7）日直言，藍白的違憲惡法本就不應生效，「若惡法生效卻不執行，將有三大實務困境」。

律師黃帝穎在臉書發文指出，現憲法法庭遭到癱瘓，行政院更要擔起守護民主憲政的責任，「不副署違憲惡法，就讓違憲惡法不生效力。」他提到，立法院依據《憲法增修條文》，本有制衡行政院長的機制，就是提起不信任案；如果立院不敢提出，就證明政院「守護民主憲政」不副署違憲惡法有憲法正當性。

黃帝穎提到，很多法界朋友關心憲法法庭癱瘓後，如何因應國會通過違憲惡法，有學者先進提出「不執行」，固有學理值得尊重，也確實為守護民主貢獻所學；然而就實務上，「違憲惡法」若經行政院長副署、總統公佈後，就是有效法律。他示警，若政院不執行已成有效法律的「違憲惡法」，將會產生三大風險。

首先，總統公佈後即是有效法律，公務員有「依法行政」壓力，會與決策不執行的政務官產生內部矛盾。另外他更指出，有效法律卻不執行，若利害關係人提起行政訴訟，行政機關被判敗訴風險甚高。

黃帝穎更直指，有效法律卻不執行，如屬給付行政，則決策不執行的政務官，將面臨藍白或得利民眾向檢察官告發「抑留剋扣罪」。因此他強調，若不執行有效法律將有三大實務困境，「違憲惡法根本就不應該生效」；行政院長不副署、惡法就不生效，「政院應守護民主憲政。」

原文出處：快新聞／財劃法覆議失敗！傳將依法公布「但政院不執行」律師曝恐生三大風險

