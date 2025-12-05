財劃法覆議失敗 民眾黨批：卓榮泰早不適任行政院長

民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰早就就是一個不適任的行政院院長，提出第八度的覆議，讓立法院浪費時間處理卓榮泰這個毫無意義的覆議。(黃敬文攝)

卓榮泰對11月14日通過的再修版《財劃法》提起覆議，這是卓榮泰第二次針對財劃法提出覆議案，也是他擔任行政院長以來第8次覆議案；民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰早就就是一個不適任的行政院院長，提出第八度的覆議，讓立法院浪費時間處理卓榮泰這個毫無意義的覆議。

黃國昌表示，之前已經公開說過很多次了，一個行政部門自己對在野黨的立委發動大罷免，濫用行政資源，結果發動大罷免32比0被完封了以後，沒有任何人負起政治責任，更不要說最近有中選會委員的提名，卓榮泰是公然的違法、跳票，公然讓中選會沒有辦法好好的運作。

廣告 廣告

他說，卓榮泰早就是一個不適任的行政院長，賴清德總統留下這個不適任的行政院長，因為對於卓榮泰來講，他的臉皮已經厚到沒有什麼事情做不出來，提出第八度的覆議對他個人而言根本不痛不癢，付出代價的是國家的資源，讓立法院浪費時間處理這個毫無意義的覆議。

【看原文連結】