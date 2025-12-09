財劃法覆議失敗 鍾佳濱嗆藍白：不接受閣揆可提不信任投票
新版《財劃法》之亂未果，立法院本月5日否決行政院提出的復議案，行政院也表明不會依照違法、錯誤的《財劃法》編列預算，行政立法陷入僵局。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（9日）直言，既然在藍白把持國會多數眼中，行政院長不勝任、不適任，國會可以發動倒閣解散國會，「因為藍白不想解散國會，所以不提不信任投票」。
鍾佳濱今天上午於記者會後接受媒體聯訪，針對《財劃法》行政立法僵局難解，鍾佳濱表示，現在國會多數出現憲政危機，口口聲聲指責行政院團隊、閣揆不勝任，認為是覆議8次失敗不下台的院長，而依照憲法增修條文的機制，現在能讓行政院長下台的就是國會多數發動不信任投票。
鍾佳濱指出，從去年至今共8次覆議，國會多數都不認可行政院認為窒礙難行所提的覆議案，既然在藍白把持國會多數眼中，行政院長不勝任、不適任，請依照憲法機制，寫得明明白白，覆議不成、政院又不接受，國會可以發動倒閣解散國會。
鍾佳濱點名，「因為藍白不想解散國會，所以不提不信任投票」，其他意見都尊重各種學者專家看法，不過看得懂中華民國憲政機制的，國會多數不接受行政院，就請發動不信任投票。
