財劃法覆議案今表決 藍白聯手59比50否決
台北市 / 焦仲 綜合報導
行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，立法院今(5)日上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決。在國民黨、民眾黨多數優勢下，最終以反對覆議案59票，贊成覆議案50票，行政院覆議失敗，確定封殺。這是行政院長卓榮泰任內第8次提覆議案，立法院長韓國瑜也宣告覆議案不通過，原決議維持。
立法院上月14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院方面則認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限，造成中央政府各項施政項目無法順利推動，有窒礙難行處，於上月27日行政院會通過覆議案。
而民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今日上午受訪時，指出在野黨絲毫不在意，過去兩年間荒腔走板、草率修改財劃法，以致於行政院無法接受，提出七個覆議案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱更批在野黨：「短短兩年不到，把立法院當兒戲，丟臉！」
對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天上午受訪時說：「國民黨跟民眾黨有一致共識。到現在為止都不願意真正提出大家看得懂的公式，讓政院版財劃法能夠讓全國國人能夠了解，讓所有的縣市長評估政院版財劃法是否有效是否為大家所接受，而一味把國會通過法律視為兒戲。一定會守護國會的尊嚴。」
稍早投開票結果出爐，最終以59票反對覆議案、50票贊成覆議案，其中無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委林憶君、民進黨立委許智傑未投票。財劃法覆議案再度以失敗收場。
