財劃法覆議案再遭藍白否決 陳培瑜批：下一代被當人肉信用卡

〔記者李文馨／台北報導〕行政院提出「財政收支劃分法」覆議案今天在立法院會再次被國民黨、民眾黨聯手否決。民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團支持行政院提起覆議，守住國家財政及世代正義，批評藍白此次修法是在把地方綁樁的政治利益，丟給全國納稅人來付；她強調，歷史會記得，是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。

陳培瑜表示，藍白說這是在幫地方爭取建設經費，但民進黨認為這是戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵。藍白一年之內，硬推兩次自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替他們的錯誤買單。

廣告 廣告

陳培瑜說，更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，藍白這一版財劃法，會逼中央多借出2千多億元，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債5千多億元，已經逼近公債法的舉債上限；換句話說，藍白是在把「地方綁樁的政治利益」，丟給「全國納稅人的錢」來付。

陳培瑜指出，藍白版本還規定，中央給地方的一般性補助、計畫型補助「只能多不能少」，延續性的計畫不能調整、不能刪減，卻完全沒有回答一個最關鍵的問題：「拿了這些錢，要做什麼事？要對誰負責？」 這就是標準的「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拚選舉的提款機。

陳培瑜提到，更荒謬的是，藍白今天不只要否決覆議，還阻擋行政院長進議場，拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。真正的黑箱，是藍白在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單。

她強調，民進黨團支持行政院提起覆議，守住國家財政不能被當成選舉提款機，守住世代正義，不能讓今天的掌權者，用明天孩子的未來，換今天的政治紅利。藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得，是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚豔蕭美琴送的「這一味」 美國主持人：好吃到被中共禁！

中配錢麗廢居留許可、未驅逐出境！陸委會曝這原因

稱鄭麗文對國民黨是衝擊！柯文哲嗆：2026藍白合別再讓3％、6％

一劑上億天價罕藥只能延命？衛福部長石崇良曝AADC健保給付爭議內幕！【官我什麼事】

