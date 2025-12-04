財劃法覆議案明表決 藍白不邀卓榮泰報告 綠反嗆請提不信任案

立法院朝野黨團4日協商財劃法覆議案 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 對於立法院在藍白多數下，11 月 18 日三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院提出覆議案。不過，藍白反對讓卓榮泰前來列席報告，並決定明日就要進行覆議案記名表決。民進黨團雖簽下協商結論，不過，黨團幹事長鍾佳濱直嗆，如果在野黨認為行政院長卓榮泰不勝任、不稱職，那就請依照憲法增修條文規定，提起不信任案。

立法院長韓國瑜今（4）日主持黨團協商，第一案就是行政院長對於財劃法提出覆議案一事。民進黨團總召柯建銘一開始先表明，今年二月財劃法第一次覆議，也有行政院長還報告，這次也應該要有行政院長來報告。

廣告 廣告

不過，國民黨團總召傅崐萁說，這又創了特例，一任行政院長提了八次覆議，同一個法案還提了兩次。行政院長應知所進退。只要國會通過，他不想履行就用覆議案，覆議案沒有通過，也不下台。這次版本實際統籌分配款多給地方 4,100多億元，政院扣掉計畫性補助 2,600 多億元，所以實際上照第二次的修法後，總共只多給地方 1,500 億元，佔總預算的 5%，如果再把 1.25 兆特別軍購加計明年的 3 兆 50 億元的總預算，全部才不到 4%。

傅崐萁指出，「陳腔濫調所謂卓榮泰式的報告」，也從來不曾與在野黨協商，原來是沒得到賴清德授權，這樣行政院長不曉得還有什麼必要留任。「所以，我們完全不覺得他有必要來立法院做陳腔濫調的報告，我們希望明天就能夠把實在不需要推出來的覆議案儘快來解決。」

民眾黨團副總召張啓楷則說，卓榮泰已變成全台灣最大的亂源。提覆議案要負起政治責任，但又不下台，變成台灣最大亂源，現在說要來報告，不用來了，來胡說八道嗎？連叫財政部把試算表拿出來都不拿出來，嚴重失職。明天逕行投票，「無法無天的卓榮泰來，我們覆議案再次的否決」。

民進黨團幹事長鍾佳濱則反嗆，如果在野黨認為行政院長卓榮泰不勝任、不稱職，那就請依照憲法增修條文規定，提起不信任案。

休息後，鍾佳濱說，過去 7 次覆議案，有 4 次行政院長有來立院說明為何提出覆議、窒礙難行。立法院國會多數立了法案，政院提覆議案，難道連給說明的空間都不敢面對嗎？

然而，韓國瑜提議，一、各黨團同意 12 月 5 日院會報告事項處理後，同日改開全院委員會審查財政收支劃分法覆議案，審查時不邀請行政院長列席說明，由各黨團推派一位發言，每位委員發言 5 分鐘。二、全院委員會審查完，同日改開院會進行記名投票表決，各黨團推派一位擔任投開票監察員。投票時間一小時。

最後，韓國瑜在徵詢三黨黨團總召後，三黨同意韓國瑜的協商結論。

根據立法院職權行使法，對於覆議案之處理，「行政院得就立法院決議之法律案、預算案、條約案之全部或一部，經總統核可後，移請立法院覆議」。「覆議案不經討論，即交全院委員會，就是否維持原決議予以審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請行政院院長列席說明」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

推助理費除罪化挨罵 陳玉珍：大家若要討論那就來討論

藍提「衛廣法」修正案：增溯及既往規定、中天新聞得馬上復台