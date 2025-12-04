財劃法覆議案明記名投票表決 不邀卓揆報告

立法院日前再度修正「財政收支劃分法」，明定一般性補助款不得低於前一年度金額，行政院認為有窒礙難行之處，提出覆議。立法院長韓國瑜今天(4日)召集朝野協商，民進黨團期盼邀請行政院長卓榮泰列席說明，但國民黨團和民眾黨團不贊成，最終決議5日進行財劃法覆議案記名投票表決，且確定不邀請卓揆報告。

立法院去年底在藍、白立委主導下三讀修正通過「財政收支劃分法」，但因計算公式分母有誤，導致中央政府總預算有新台幣345億元統籌分配稅款無法分配。

後來藍、白因不滿2026年中央政府總預算中計畫型補助款遭砍，於11月14日再修正財劃法反制，明定今年度中央對地方的一般性補助款不得少於去年度8月底核列今年度一般性補助款金額；另外，計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

行政院認為該項修法影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，且超過當年度舉債上限，確有窒礙難行之處，因此提出覆議，在呈請總統核可後，移請立法院審議。

根據規定，立法院對於行政院移請覆議案應於送達15天內作成決議；也就是說，行政院會於11月27日通過覆議案，並於當日送抵立院，立法院最遲要在12月11日前對覆議案作出決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效。

立法院長韓國瑜4日召集朝野協商，討論財劃法覆議案審議時程與方式。民進黨團總召柯建銘表示，行政院在今年3月針對去年底修正的財劃法修法提覆議，當時行政院長卓榮泰曾到立院報告並備詢，民進黨團希望這次卓榮泰也能到立法院報告。

不過，國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌都主張卓榮泰是中華民國憲政史上首位提出8次覆議且均遭否決的行政院長，卻沒有下台，仍繼續違法違憲執政，因此不贊成卓榮泰到立院報告，並期盼5日能盡速表決覆議案。

朝野經過3輪發言仍無法達成共識，韓國瑜於是裁示，各黨團同意12月5日立法院會報告事項處理完畢後，改開全院委員會審查財劃法覆議案，審查時，不邀請行政院長列席說明，由各黨團推派1人發言；全院委員會完成審查後，改開院會進行記名投票表決。