財劃法覆議案立院表決未通過 政院：將採合憲救濟手段

朝野立委排隊領票、接著投票，立法院院會5日審查《財劃法》覆議案，表決前藍白就表態不會同意覆議案，由於這也是行政院長卓榮泰任內第8次提覆議案，前面已經7度失敗，藍白立同聲批評卓榮泰不適任。

立法院民眾黨團總召黃國昌表示，「卓榮泰早就是一個不適任的行政院院長，提覆議對他個人而言根本不痛不癢，付出代價的是國家的資源。」

立法院國民黨團總召傅崐萁則說，「一定會把這個怠惰職責、而且完全不溝通的卓榮泰院長所提出的覆議案，我們一定會全面的把它退回去。」

先前朝野協商，民進黨團主張先讓卓榮泰到立法院報告，但藍白堅持直接表決，民進黨團砲轟藍白不邀請卓榮泰來說明，是因為不敢面對自己的錯誤。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「國眾所通過的《財劃法》再度的修正版本，仍然維持同樣的公式設算錯誤，考第2次還是犯同樣的錯，你當然認為老師不用幫你訂正，不想讓這個錯誤被攤在陽光下，讓全國的人民看到。」

行政院4日就表態，如果覆議沒有通過，將會採取合憲的救濟手段。但國民黨團強調，不是不能再討論《財劃法》，但應該先等立院新版《財劃法》上路1年之後，再針對有需要修正地方、進行修正。

另外，院版《財劃法》草案先前就在立院程序委員會，遭藍白聯手暫緩列案，沒有排進立院5日的議程。

