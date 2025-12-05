財劃法覆議案被否決！民進黨批藍白政治分贓

▲李坤城回應，藍白戕害國家財政大搞政治分贓，全民納稅錢變成在野地方選舉綁樁的工具。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院會今（5）日處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，經投票後，覆議案被藍白多數否決。對此，民進黨發言人李坤城回應，藍白拒絕面對其錯誤，否決財劃法覆議案，錯誤連連又要中央違法編列預算，戕害國家財政大搞政治分贓，全民納稅錢變成在野地方選舉綁樁的工具。

立法院會上午處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，並進行記名投票，領票人109人，贊成維持立法院原決議、反對覆議案59票，反對立法院原決議、贊成覆議案50票，覆議案遭藍白多數否決。

廣告 廣告

對此，李坤城表示，藍白不只否決覆議案，還阻擋行政院長進議場報告，拒絕面對其錯誤。他說，一年內兩度惡修財劃法，不僅計算公式一再出錯，甚至要求中央政府每年舉債5000多億，不僅超過公債法上限，內容更是粗糙不堪。

李坤城說，藍白喊著要擴大地方財源，實質是在關起門來搞政治分贓，掏空中央拿錢不做事，將財政紀律與法律踩在腳底，要全民為他們透支下一代的未來買單。

李坤城呼籲，藍白兩黨不應阻擋院版財劃法，行政院提出更好的財劃法，獲得多數藍白地方政府的認可，讓中央與地方都有錢給國人更好的建設與福利政策；藍白強過的惡修版，吸血中央圖利自家執政縣市，恐衝擊使用TPASS近百萬使用者、治水、大型建設與生育補助等，僅為一時政治利益，犧牲整個國家的財政永續。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

支持防制詐欺！行政院批小紅書：未配合詐騙調查造成偵查困難

內幕／「助理費除罪化」炸鍋！國會工會擬拜會韓國瑜 不排除抗爭

財劃法覆議案被藍白否決！卓榮泰說重話：沒有須執行的壓力