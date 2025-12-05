財劃法覆議案被藍白否決！卓榮泰說重話了

▲卓榮泰表示，對於不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院會今（5）日處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，經投票後，覆議案被藍白多數否決。對此，行政院長卓榮泰下午受訪時說出重話，「別以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，大家就會願意成為一隻鴕鳥」；他強調，對於不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

立法院會上午處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，並進行記名投票，領票人109人，贊成維持立法院原決議、反對覆議案59票，反對立法院原決議、贊成覆議案50票，覆議案遭藍白多數否決。

針對《財劃法》覆議被國會否決一事，卓榮泰下午出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」前受訪時說，從立法院拒絕安排行政院到立法院去做報告，而執意的表決，大概大家都知道結果會是如此，不過最近一直以來，國會的一些狀況，包含審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢，也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰表示，政院的報告會把《財劃法》錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但是國會拒絕這樣的程序跟結果。

卓榮泰說，不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，「對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力」。

