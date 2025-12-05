財劃法覆議案遭否決 卓揆8連敗

立法院5日院會處理行政院所提《財劃法》覆議案，投票結果以59票反對、50票支持，否決覆議案。（姚志平攝）

行政院長卓榮泰不滿立法院11月14日通過的再修版《財劃法》，日前提出覆議案。立法院5日記名投票表決，在野黨聯手以59票否決該覆議案，卓榮泰也成為史上第一位覆議8連敗閣揆。對此，行政院表示，不會也不能執行違法的法案。民眾黨主席黃國昌則痛批卓榮泰已不適任行政院長。朝野也再度陷入衝突對立。

卓榮泰昨日下午赴消防署出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」時受訪指出，行政院報告會把《財劃法》錯誤的內容向國會說明，不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。對於不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，「行政院沒有必須執行的壓力」。

廣告 廣告

立法院11月14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。卓榮泰認為新法窒礙難行，因此提出覆議，昨日於立法院會處理，按照朝野共識不邀請卓榮泰報告，審查時各黨團派一員發言。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，當在野黨指責覆議是兒戲時，他要說在野黨把立法院當作馬戲團，才會出現那麼多窒礙難行的法律。

國民黨立委賴士葆則說，政院每提覆議必敗，卓榮泰等於是創造中華民國憲政史上最多覆議失敗的院長。當初在野要修正《財劃法》，政院不提出版本，等到國會三讀後，政院才提出版本，「來不及了，這是行政權的傲慢」。

民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰提出第8度覆議，讓立法院浪費時間處理卓榮泰這個毫無意義的覆議。更不要說最近有中選會委員的提名，卓榮泰是公然違法、跳票，未依法定時間提名，公然讓中選會沒有辦法好好運作，賴清德總統留下這個不適任的行政院長，對於卓榮泰來講，他的臉皮已經厚到沒有什麼事做不出來。

立院審查完畢隨後進行投票，最終投票結果，反對覆議案及贊成原決議票數為59票；贊成覆議案及反對原決議為50票。立法院長韓國瑜宣告，因為反對覆議案59票超過全體立法委員二分之一人數，因此立法院維持原決議決定。

行政院發言人李慧芝昨表示，這項法案三讀前，立院沒有討論；政院提出覆議後，立院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧《財劃法》影響的民生福利；窒礙難行的法律，並不會因為立院發動表決而變得可行，政院不會也不能執行違法的法案，呼籲立院能夠亡羊補牢，盡速審查政院版的《財劃法》，讓國家財政體制回到正軌。