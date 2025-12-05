財劃法覆議案遭否決 卓揆8連敗
行政院長卓榮泰不滿立法院11月14日通過的再修版《財劃法》，日前提出覆議案。立法院5日記名投票表決，在野黨聯手以59票否決該覆議案，卓榮泰也成為史上第一位覆議8連敗閣揆。對此，行政院表示，不會也不能執行違法的法案。民眾黨主席黃國昌則痛批卓榮泰已不適任行政院長。朝野也再度陷入衝突對立。
卓榮泰昨日下午赴消防署出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」時受訪指出，行政院報告會把《財劃法》錯誤的內容向國會說明，不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。對於不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，「行政院沒有必須執行的壓力」。
立法院11月14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。卓榮泰認為新法窒礙難行，因此提出覆議，昨日於立法院會處理，按照朝野共識不邀請卓榮泰報告，審查時各黨團派一員發言。
民進黨團幹事長鍾佳濱表示，當在野黨指責覆議是兒戲時，他要說在野黨把立法院當作馬戲團，才會出現那麼多窒礙難行的法律。
國民黨立委賴士葆則說，政院每提覆議必敗，卓榮泰等於是創造中華民國憲政史上最多覆議失敗的院長。當初在野要修正《財劃法》，政院不提出版本，等到國會三讀後，政院才提出版本，「來不及了，這是行政權的傲慢」。
民眾黨主席黃國昌表示，卓榮泰提出第8度覆議，讓立法院浪費時間處理卓榮泰這個毫無意義的覆議。更不要說最近有中選會委員的提名，卓榮泰是公然違法、跳票，未依法定時間提名，公然讓中選會沒有辦法好好運作，賴清德總統留下這個不適任的行政院長，對於卓榮泰來講，他的臉皮已經厚到沒有什麼事做不出來。
立院審查完畢隨後進行投票，最終投票結果，反對覆議案及贊成原決議票數為59票；贊成覆議案及反對原決議為50票。立法院長韓國瑜宣告，因為反對覆議案59票超過全體立法委員二分之一人數，因此立法院維持原決議決定。
行政院發言人李慧芝昨表示，這項法案三讀前，立院沒有討論；政院提出覆議後，立院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧《財劃法》影響的民生福利；窒礙難行的法律，並不會因為立院發動表決而變得可行，政院不會也不能執行違法的法案，呼籲立院能夠亡羊補牢，盡速審查政院版的《財劃法》，讓國家財政體制回到正軌。
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 166
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 620
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 79
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 401
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 492
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 44
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 18
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 76
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 9
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有...匯流新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 10
網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民
[Newtalk新聞] 媒體指日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日為此批評，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會。媒體詢問，如何看高市早苗在中國的威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」；以及醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。 吳崢受訪表示，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。他說，媒體或網路上KOL帶風向稱高市首相支持台灣是中國一部分，但高市首相原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。 吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。他說，高市早苗日前詢答時新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 2
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 898