財劃法覆議案遭否決 卓榮泰第八次覆議再失敗

立法院今(5)日針對行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案進行表決,最終在國民黨、民眾黨聯手下,以59票反對、50票支持,覆議案遭否決。這是行政院長卓榮泰第八次提出覆議失敗,繼國會擴權法案、憲訴法修正後,再度以失敗收場。

民進黨立委鍾佳濱批評,在野黨把立法院當作馬戲團,本屆在野黨立委非常不認真,對法律框架完全不在意。民進黨團強調,財劃法一年三修、倉促上路、條文窒礙難行,藍白兩黨至今不願承認錯誤與荒謬,更不敢面對制度後果,不敢面對錯誤就是最大的不負責任。

國民黨立委賴士葆反批,卓榮泰把覆議當兒戲,瞧不起立法權。他指出,明年度總預算至今沒有付委,是因為軍人加薪300億元立院通過卻未編列預算;政院版財劃法也遲至立院修正後才提出,導致法案原地打轉。為捍衛憲政體制正常運作,覆議案必須否決。

民眾黨立委張啓楷則強調,這是捍衛各縣市地方補助款的保衛戰,批評民進黨砍地方經費,包括學童營養午餐、基本教育經費都被削減。他質疑民進黨提名參選下屆縣市長的立委,是要站在人民這邊爭取福利,還是支持砍地方補助。

