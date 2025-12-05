財劃法覆議案遭否決 政院：不會也不能執行違法財劃法

在立法院今日(5日)院會，藍、白以人數優勢否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案。行政院發言人李慧芝表示，財劃法再修正版三讀前未經立法院討論；覆議後，立院仍拒絕討論，不僅程序欠缺民主，也無視財劃法對民生福利的重大影響。她指出，「窒礙難行的法律」不會因為立院的一次表決就變得可行，因此「行政院不會、也不能執行違法的法案」。

李慧芝轉述行政院長卓榮泰指出，真理愈辯愈明，立院若不讓行政院說明覆議理由，就是不想讓國人了解真相。政院已於覆議理由中明確指出，再修的惡版財劃法將使總預算舉債占比達17.1%，超過《公共債務法》法定上限15%，行政院無法違法編列預算；此外，條文中要求一般性補助款不得低於特定金額、計畫型補助不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或調整補助金額，均違反憲法第70條，侵害行政院預算權限，也將影響國家財政健全與中央施政運作。

李慧芝指出，至目前立院否決的8項覆議案中，已有3案的覆議理由獲得憲法法庭判決或事實上的承認，包括立法院職權行使法、刑法部分條文遭判違憲，以及新版財劃法因公式錯誤造成新台幣345億元無法分配，立法院仍須再度修法調整。

她表示，這正是行政院盼立法院邀請卓榮泰親赴立院說明覆議的原因，才能讓國人充分理解財政衝擊與地方發展失衡等問題的全貌。李慧芝呼籲立法院儘速審查行政院版財劃法，讓財政體制回歸正軌，避免影響國家整體發展。