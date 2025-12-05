財劃法覆議案遭封殺！ 卓榮泰批違反議事倫理：沒有必須執行的壓力

財劃法覆議案遭否決，卓榮泰說，沒有必須執行的壓力。（圖：行政院提供）

立法院今天（5日）針對行政院提出的新版《財政收支劃分法》覆議案進行表決，最終以59票不同意、50票同意，覆議案遭否決。對此，行政院長卓榮泰受訪表示，不要以為把國人的眼睛耳朵矇起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

卓榮泰今天下午出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」，媒體關注《財劃法》覆議案遭否決一事。卓榮泰坦言，其實從立法院拒絕安排行政院報告，執意表決，就大概知道結果會是如此。最近以來國會的一些狀況，審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決，審查覆議案不經報告、不用答詢也強行表決，就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰強調，行政院去報告，會把法案錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚；答詢，會讓整個爭議更為清楚明白，但是國會拒絕了這樣的程序跟結果，「不要以為把國人的眼睛耳朵矇起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。」

最後，卓榮泰也罕見說重話：對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。