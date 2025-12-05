財劃法覆議案遭藍白否決 卓榮泰：無必須執行壓力

（中央社記者劉建邦台北5日電）針對立法院修正財劃法覆議案遭藍白否決，行政院長卓榮泰今天表示，不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

行政院對立法院11月14日三讀修正財劃法部分條文提出覆議案，立法院會今天在藍白人數優勢下，覆議案以59票反對、50票贊成遭否決。行政院長卓榮泰下午赴消防署出席114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動，會前被媒體採訪問及財劃法覆議案遭藍白否決的看法。

卓榮泰說，其實從立法院拒絕安排行政院到立法院去做報告而執意表決，大概大家都知道結果會是如此。不過最近一直以來國會的一些狀況，如審查法案不經討論逕付二讀強行表決，審查覆議案不經報告不用答詢也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰表示，行政院報告會把財劃法錯誤的內容向國會說明、讓國人清楚，且答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但國會拒絕這樣的程序跟結果，不要以為把國人的眼睛耳朵矇起來埋在沙子裡，大家就會願意成為鴕鳥。

卓榮泰說，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。（編輯：林恕暉）1141205