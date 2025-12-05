財劃法覆議案遭藍白否決 民進黨團批：把下一代當「人肉信用卡」

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（5）日針對行政院提出的《財政收支劃分法》修法的覆議案進行表決，最終在藍白多數下，一如預期的遭到否決。對此，民進黨團書記長陳培瑜痛批，藍白不但再次以人數強行封殺，也是在「戕害國家財政紀律」，更把下一代推向負債深淵。

陳培瑜指出，藍白在一年內兩度硬推自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業意見，更不理行政院早已端出的完整版本。去年藍白版甚至鬧出「連公式都寫錯」的烏龍，但仍照樣三讀通過，如今又要全民替這些錯誤買單。

廣告 廣告

根據行政院與主計總處估算，藍白這一版財劃法會逼中央多舉債兩千多億元，加上前一次修法，兩次合計將使國家多背上五千多億元債務，逼近公債法舉債上限。陳培瑜批評，藍白把「地方綁樁的政治利益」都丟給全國納稅人埋單。

她更直指，藍白版本規定中央給地方的補助「只能多不能少」，延續性的計畫不能調整、不能刪減，但卻從未回答最關鍵的一題：「拿了這些錢，要做什麼？要對誰負責？」陳培瑜形容，這是典型的「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展的制度工具，改成藍白分贓、拼選舉的提款機。

陳培瑜也批評，藍白今日不只否決覆議，還阻擋行政院長進入議場，「拒絕聽專業、拒絕面對數字」，卻又每天指控別人黑箱。她反指，真正的黑箱正是藍白「在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單」。

她強調，民進黨團支持行政院提起覆議，是在守住兩件事：第一，國家財政不能被當選舉提款機；第二，世代正義不能被犧牲，不能讓今天的掌權者用明日孩子的未來換今天的政治紅利。

對於藍白今日再次以人數否決覆議案，陳培瑜直言：「歷史會記得，是誰為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》兒子涉校園霸凌不退選！賴瑞隆喊「自責」 卻對關鍵時間、態度不回應

台中男衝泳池對童開槍 蔡其昌批消息竟封2個月 議員轟盧秀燕施政無能、粉飾太平