財劃法覆議案遭藍白否決 黃秀芳怒轟：難道彰化人就不值得更好的發展？ 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

行政院對立法院11月14日三讀《財劃法》部分條文修正提出覆議案，立法院會今（5）日記名投票表決，藍白以人數優勢，覆議案以59反對、50票贊成，遭到否決。立委黃秀芳表示，去年及本月藍白粗糙修正財劃法之後，導致統籌分配依然重大輕小，形成錢往大都市跑，建設集中別的縣市，呼籲朝野回到行政院版本，好好討論修法，讓地方財源回到公平合理。

「難道彰化人就不值得更好的發展嗎？」黃秀芳指出，彰化是全國第一大縣、121萬人口，建設需求樣樣都要做，但依縣府財政處資料，明年彰化的補助與統籌比今年還少27.17億元，等於是「未蒙其利、先受其害」。她痛批，就是現行藍白版本造成的結果。

黃秀芳認為，這20幾億的缺口，對彰化不是小數字，是不能承受的負擔。她呼籲朝野回到行政院版本，好好討論修法，讓地方財源回到公平合理、讓彰化不再被忽視。

立委陳秀寳說明，去年《財劃法》第一次修正時，行政院不斷提醒分配公式將造成部分縣市會有預算分配反而減少的窘境，在野黨完全無視，強硬通過《財劃法》，導致今年編列明年度預算時才發現，有高達345億的預算無法分配，延宕國家政策的推動。

陳秀寳說，按現行在野黨通過的《財劃法》，彰化縣明年度預算較今年減少27.17億；且明年度中央税課收入將減少3,038億，在野黨二次修正《財劃法》更要求中央給地方一般性補助款不得少於前一年度預算數，將導致中央舉債5638億，地方分配不均又導致中央需大額舉債，加害地方也減損全國民眾權益。

陳秀寳認為，行政院承擔在野黨的錯誤立法，自去年8月至今已召開6次會議，並與地方財政單位討論後，在分配指標上達成共識，提出這次的《財劃法》院版草案；沒想到在野黨仍無視行政院的積極與地方的期待，封殺草案排入院會議程。

「還給民眾公平分配的《財劃法》。」陳秀寳說，中央預算大幅減少將影響國防及全國性社福政策，國防安全的建構、勞健保撥補、0到6歲國家一起養、拉近公私立學雜費補助等等，嚴重影響國人權益，呼籲在野黨不要再一意孤行，棄全台民眾不顧。

行政院發言人李慧芝4日曾表態，假設立法院最終否決覆議案，行政院仍會在憲政程序內尋求救濟。現表決結果出爐，覆議案沒有通過，這也是行政院長卓榮泰任內第8次覆議失敗。

照片來源：取自黃秀芳臉書

