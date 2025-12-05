財劃法覆議案遭藍白聯手封殺 59票反對、50票贊成

行政院對立法院11月14日三讀修正財劃法部分條文提出覆議案，立法院會今天（5日）記名投票表決，在藍白人數優勢下，覆議案以59反對、50票贊成，在藍白人數優勢下遭否決。這也是行政院長卓榮泰1年半任期內第8次覆議且遭封殺。

行政院日前針對立法院通過的新版財政收支劃分法提出覆議，立法院院會5日改開全院委員會審查覆議案，最後以反對票59票、贊成票50票，通過維持原決議。這也是行政院長卓榮泰1年半任期內第8次覆議且遭封殺。（中央社）

立法院11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，11月27日行政院會通過覆議案。

立法院朝野黨團4日協商達成共識，召開全院委員會審查覆議案，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明，由各黨團各推派一人發言。全院委員會審查完畢，改開院會進行記名投票表決。

立法院長韓國瑜上午9時30分宣布全院委員會開會，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱指出，財劃法三度惡修，再度被行政院提出覆議。針對去年底財劃法修法，卓榮泰今年3月份到立院報告，明白告訴在野黨修法有問題，不得不提出覆議，結果在野黨在11月修正的財劃法，一樣錯誤，沒有任何改正，難怪不想請卓榮泰報告。

國民黨立委賴士葆說，卓榮泰只要看到立法院通過自己不喜歡的法案就提覆議，是中華民國憲政史上提覆議最多的行政院長，但每次提覆議都失敗，把覆議當兒戲，凸顯行政權的傲慢，無視立法權的存在。今天在野黨要捍衛國家憲政正常運作，否決行政院毫無道理的覆議。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷指出，今天是撥亂反正，捍衛地方補助款的重要保衛戰。行政院違法亂紀，亂砍各地方政府的補助款新台幣2000多億元，今天在野黨要把這筆錢救回來。

全院委員會後，韓國瑜上午10時召開院會，宣告開始布置投開票所，並於10時5分開始領、投票，投票截止時間為上午11時10分。

目前各黨在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席。民進黨有51席。台灣民眾黨有8席。立委共113席，覆議案109位立委領票。開票結果，財劃法修正部分條文覆議案，59票「贊成本院原決議，即反對覆議案」，50票「反對本院原決議，即贊成覆議案」，覆議案在藍白人數優勢下遭否決。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。