財劃法覆議案、國防特別條例草案 均送抵立法院

（中央社記者郭建伸台北27日電）行政院今天針對立法院日前三讀修正通過的財劃法提出覆議案，並通過新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。據了解，財劃法覆議案與國防特別條例今天下午皆送抵立法院。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白聯手日前再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，今天於行政院會通過覆議案，將呈請總統核可。

此外，總統賴清德昨天宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及預算規劃。行政院會於上午討論，並通過草案。

據了解，行政院針對財劃法提出的覆議案、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，皆於今天下午送抵立法院。（編輯：林克倫）1141127