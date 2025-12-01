財劃法覆議案 綠委盼卓揆赴立院報告 藍白立委稱「沒必要」

行政院上週11月27日院會提出《財政收支劃分法》部分條文覆議案，經總統核可後，當日覆議案就送抵立法院。依規定，立院必須15日內作成決議，若逾期未議決，將視同覆議成功。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，盼讓行政院長卓榮泰赴立院報告，將覆議的理由講清楚；國民黨立委黃健豪、民眾黨立委林國成皆稱「沒必要」。

立法院於11月14日三讀通過《財政收支劃分法》部分條文，針對地方財力級次給予不同補助比率，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。針對這項修正，行政院會於11月27日通過覆議案，呈請總統核可後送交立法院，行政院發言人李慧芝表示，覆議案也於當日送抵立法院。

依規定，立法院對於行政院提出的覆議案，應於送達15日內作成決議，按期程算，立法院必須於本月11日前做出決議。據了解，立法院長韓國瑜將於3日或4日召集朝野協商，決定處理覆議案日期與形式。

民進黨立委鍾佳濱受訪表示，覆議案送達立法院後，由韓國瑜召集朝野協商決定，他認為，若排定處理，應由行政院長卓榮泰到場報告並接受詢答，「讓行政院把提出覆議的理由講清楚」，他說：『(原音)這個等於是立法院本身，一定要排議程來處理。 那至於排哪一天的議程，立法院這邊他可以有他的安排，但是受理這個案子怎麼處理，花多少時間處理，要不要安排院長(卓榮泰)來報告，這個要朝野協商。(記者：所以黨團會爭取卓揆去立法院報告財劃法覆議？)如果有排定要處理，我們希望處理的同時應該安排報告。』。

國民黨立委黃健豪表示，是否邀請卓榮泰報告「意義不大」。他指出，財劃法爭議反覆多次，但行政院沒有提出完整、可供地方政府比較的「細部試算表」，難以就數字討論，「若具體財務數據就只能變成政治攻防」。

民眾黨立委林國成指出，行政院已多次提出覆議案，「變成覆議內閣」，他表示，財劃法爭論已久，但行政院一直未提出修法版本，他認為，行政部門若希望立法院參考行政院版內容，應及早提出具體數據與配套，而非立法程序完成後再補提。他強調，邀請卓榮泰到立法院報告的意義不大，建議覆議案應依程序直接投票處理。(編輯：宋皖媛)