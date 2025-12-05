財劃法覆議案 藍白挾人數優勢否決

立法院日前再度修正「財政收支劃分法」，明定一般性補助款不得低於前一年度金額，行政院認為窒礙難行，提出覆議。立法院今天(5日)記名投票表決覆議案，儘管民進黨團贊成覆議，但人數不敵藍、白立委，最終覆議案遭否決。

立法院去年底在藍、白立委主導下三讀修正通過「財政收支劃分法」，但因計算公式分母有誤，導致中央政府總預算有新台幣345億元統籌分配稅款無法分配。

後來藍、白因不滿2026年中央政府總預算中計畫型補助款遭砍，於11月14日再修正財劃法反制，明定今年度中央對地方的一般性補助款不得少於去年度8月底核列今年度一般性補助款金額；另外，計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

廣告 廣告

行政院認為該項修法影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，且超過當年度舉債上限，確有窒礙難行之處，因此提出覆議，在呈請總統核可後，移請立法院審議。

經朝野協商，立法院決議不邀請行政院長卓榮泰列席說明，並於今天針對財劃法覆議案進行記名投票表決。

財劃法覆議案投票前，國民黨團總召傅崐萁受訪表示，卓榮泰至今未就財劃法的問題跟在野黨協商，也未清楚說明若依據政院版財劃法，明年地方能從中央獲配的金額數字，因此，國民黨團會否決覆議案。傅崐萁：『(原音)我想今天的財劃法，我們非常的清楚，一定會把這個怠惰職責、而且完全不溝通的卓榮泰院長所提出的覆議案，我們一定會全面的把它退回去。』

民眾黨團總召黃國昌也說，先前覆議案遭否決，卓榮泰卻未下台，今天立法院處理卓榮泰提出的第八個覆議案，根本是浪費時間、毫無意義。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，在野黨指責行政院把覆議當兒戲，其實在野黨才是把立法院當馬戲團、把自己當猴子在耍，才讓立法院通過諸多窒礙難行的法律。鍾佳濱：『(原音)在野黨國民黨、民眾黨挾著國會的多數惡搞國家的重大法典，已經成為歷史的笑話，從第1屆到第11屆，立法院本屆這過去2年所犯的錯誤罄竹難書，希望我們掌握國會多數的國、眾兩黨早日悔改、回頭是岸。』

表決結果，59票贊成維持立法院原決議、反對覆議案，50票反對維持立法院原決議、贊成覆議案，無效票0票，4人未領票，最終覆議案遭否決。