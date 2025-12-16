財劃法覆議案.院版法案均無法討論 卓：僅剩「不副署」方法

台北市 / 綜合報導

立法院通過財劃法修正案，依照程序，最晚要在昨(15)日公告，但行政院長卓榮泰宣布，不副署這項法律，他列出三大原因，包含認為這個版本的財劃法，侵害行政權，修法過程也違反公開透明的實質討論，施行後每年將舉債超過5千6百億，將對國家發展，造成無法回復的危害，他說政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下不副署的途徑，也強調這絕對不是行政權獨大，不過在野黨立委批評，這就是帶頭毀憲亂政。

強調立院版財劃法，有明顯違憲之處，行政院長卓榮泰，正式宣布拒絕副署法案， 行政院長卓榮泰說：「財劃法的覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的財政收支劃分法的版本，也完全無法排入審查，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今剩下『不副署』這一途徑。」

廣告 廣告

卓榮泰提出不副署「三大理由」，包含因為憲法法庭持續癱瘓，無法解決修法的憲政爭議，而立法院提出的法案版本，侵害行政權；第二，法案未經審查就逕付二讀，更沒有經過黨團協商，直接由藍白挾人數優勢，表決通過破壞民主程序；第三，若新版財劃法執行，中央每年必須舉債超過5600億，超額舉債，將對國家造成無法挽回的重大危害。

尤其明年總預算原本已舉債3000億，財劃法修法後還需舉債2600億，佔總預算歲出總額17.1%，已違反公債法的舉債15%上限，立法委員王鴻薇說：「如果覆議案被否決之後，行政院必須要接受，也必須應該要執行，但是卓榮泰卻完全地，違反憲法的條文。」

台北市長蔣萬安說：「我認為基於憲法的規定，應該要來執行，而不是你違法違憲在先，然後說喔那你來倒閣，然後再解散國會，我想這樣是不符合憲政原理的。」

行政院長卓榮泰說：「提出不信任投票來制衡，因此行政院不副署的這項權利，絕非行政權的獨大。」府院拍板不副署，面對在野批評卓院長立場堅定，強調可以對自己提出不信任案，財劃法持續陷入僵局。

原始連結







更多華視新聞報導

傳政院「不副署財劃法」 卓榮泰曬黑白照：我必將善盡「民主憲政守門人」的職責

卓榮泰：不副署絕非行政權獨裁 立法院可提倒閣制衡

不副署財劃法！ 卓榮泰：停止惡法對國家的傷害

