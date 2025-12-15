財劃法覆議案.院版法案均無法討論 卓：僅剩「不副署」方法

台北市 / 綜合報導

立法院通過財劃法修正案，依照程序最晚於今（15）日公告，行政院長卓榮泰宣布，不副署此項法律！他列出三大原因，包含認為此版本財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行還將每年舉債超過5600億，將對國家發展造成無法回復的危害，他說，政院已窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下不副署途徑，絕非行政權獨大、獨裁，但在野黨立委批評這就是帶頭毀憲亂政。

行政院長卓榮泰說：「決定不予副署本次的修法。」強調立院版財劃法，有明顯違憲之處，行政院長卓榮泰，正式宣布拒絕副署法案，行政院長卓榮泰說：「財劃法的覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會。而行政院提出的財政收支劃分法的版本，也完全無法排入審查，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而僅剩下『不副署』這一途徑。」卓榮泰提出不副署「三大理由」。

包含因為憲法法庭持續癱瘓，無法解決修法的憲政爭議，而立法院提出的法案版本侵害行政權，第二法案未經審查就逕付二讀，更沒有經過黨團協商，直接由藍白挾人數優勢表決通過，破壞民主程序，第三若新版財劃法執行，中央每年必須舉債超過5600億，超額舉債，將對國家造成無法挽回的重大危害。

立委(國)王鴻薇說：「如果覆議案被否決之後，行政院必須要接受，也必須應該要執行，但是卓榮泰卻完全地違反憲法的條文。」立委(國)李彥秀說：「卓榮泰宣布不副署財劃法，這就是帶頭違法，毀憲亂政，他的目的只有一個，就是要升高朝野對立。」

行政院長卓榮泰說：「如果立法院對行政院的不副署的決定有意見，可以對行政院長提出不信任投票來制衡，因此行政院不副署的這項權利，絕非行政權的獨大。」

府院拍板不副署，面對在野批評卓院長立場堅定，強調可以對自己提出不信任案，財劃法持續陷入僵局。

